Benfica’ya gece takibi – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    ’ya gece takibi

    Benfica’ya gece takibi
    Temsilcimiz F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi , önceki gece B.Dortmund ile karşılaştı. ABD'deki Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda oynanan karşılaşmayı penaltılara Benfica kazanırken, sarı-lacivertlilerin hocası Cocu da, gece 04.00'te başlayan karşılaşmayı TV karşısında izledi.
    1. 27.7.2018
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