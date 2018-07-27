Ayew, Fenerbahçe'de ilk antrenmanını yaptı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew, sarı-lacivertli forma altında ilk antrenmanını yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nı gezdikten sonra Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne geçen Ganalı futbolcunun salonda çalıştığı belirtildi.
Bireysel oyuncu antrenörü Fatih Yıldız eşliğinde çalışan Ayew'e, kondisyon ağırlıklı bir program uygulandığı aktarıldı.
- 27.7.2018 21:13
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
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mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
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