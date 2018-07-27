Ayew, Fenerbahçe'de ilk antrenmanını yaptı – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Ayew, 'de ilk antrenmanını yaptı

    Ayew, Fenerbahçe'de ilk antrenmanını yaptı

    'nin yeni transferi Andre Ayew, sarı-lacivertli forma altında ilk antrenmanını yaptı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nı gezdikten sonra 'ne geçen Ganalı futbolcunun salonda çalıştığı belirtildi.

    Bireysel oyuncu antrenörü eşliğinde çalışan Ayew'e, kondisyon ağırlıklı bir program uygulandığı aktarıldı.

    1. 27.7.2018 21:13
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