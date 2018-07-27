Ganalı futbolcu sabah saatlerinde bir dizi testten geçirilirken sarı-lacivertli sözleşmeyi de imzalayacağı tarih belli oldu. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Ayew'in bugün saat 14:00'te Ülker Stadyumu'nda kendisini sarı-lacivertli takıma bağlayan sözleşmeye imza atacağı duyuruldu.