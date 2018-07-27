Andre Ayew sağlık kontrolünden geçti
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    sağlık kontrolünden geçti

    <a href="/index/andre-ayew?id=6fc8fc42-5851-476d-a6e2-2d073af8f3b3" class="" rel="tag">Andre Ayew</a> sağlık kontrolünden geçti

    'nin ekibi Swansea City takımından satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı , sağlık kontrolünden geçti.

    Ganalı futbolcu sabah saatlerinde bir dizi testten geçirilirken sarı-lacivertli sözleşmeyi de imzalayacağı tarih belli oldu. 'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Ayew'in bugün saat 14:00'te Ülker Stadyumu'nda kendisini sarı-lacivertli takıma bağlayan sözleşmeye imza atacağı duyuruldu.

    1. 27.7.2018 11:54
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