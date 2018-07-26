Gomis'ten Ayew'e mesaj! Fenerbahçe'de dahil oldu... – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    'ten Ayew'e mesaj! 'de dahil oldu...

    <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a>'ten Ayew'e mesaj! <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de dahil oldu...

    Bafetimbi , Swansea'den eski takım arkadaşı olan 'e twitter'dan mesaj yolladı.

    Bafetimbi , Swansea'den eski takım arkadaşı olan 'e twitter'dan mesaj yolladı.

    , Ayew'i etiketleyerek; ''Dünyanın en güzel ülkelerinden birine hoş geldin. Yanlış yere gitme, Florya'da buluşalım. Trafikte daha az kalırsın'' yazdı.

    AYEW'DEN CEVAP GECİKMEDİ
    Gomis'in mesajına şu yanıtı verdi; "Teşekkürler kardeşim. Doğru adrese giderken, bu güzel şehri görmek için trafiğin avantajlarından faydalanacağım.".


    FENERBAHÇE'DEN DE CEVAP GELDİ
    İki yıldızın arasındaki konuşmaya de dahil oldu. , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Seni doğru adreste bekliyoruz Andre Ayew. Heyecanlıyız" ifadelerinde bulundu.

    1. 26.7.2018 18:19
    2. Güncelleme: 26.7.2018 18:35
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