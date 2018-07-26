Bafetimbi Gomis, Swansea'den eski takım arkadaşı olan Andre Ayew'e twitter'dan mesaj yolladı.

Gomis, Ayew'i etiketleyerek; ''Dünyanın en güzel ülkelerinden birine hoş geldin. Yanlış yere gitme, Florya'da buluşalım. Trafikte daha az kalırsın'' yazdı.



AYEW'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Andre Ayew Gomis'in mesajına şu yanıtı verdi; "Teşekkürler kardeşim. Doğru adrese giderken, bu güzel şehri görmek için trafiğin avantajlarından faydalanacağım.".





FENERBAHÇE'DEN DE CEVAP GELDİ

İki yıldızın arasındaki konuşmaya Fenerbahçe de dahil oldu. Fenerbahçe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Seni doğru adreste bekliyoruz Andre Ayew. Heyecanlıyız" ifadelerinde bulundu.

