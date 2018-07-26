Gomis'ten Ayew'e mesaj! Fenerbahçe'de dahil oldu...
Bafetimbi Gomis, Swansea'den eski takım arkadaşı olan Andre Ayew'e twitter'dan mesaj yolladı.
Bafetimbi Gomis, Swansea'den eski takım arkadaşı olan Andre Ayew'e twitter'dan mesaj yolladı.
Gomis, Ayew'i etiketleyerek; ''Dünyanın en güzel ülkelerinden birine hoş geldin. Yanlış yere gitme, Florya'da buluşalım. Trafikte daha az kalırsın'' yazdı.
AYEW'DEN CEVAP GECİKMEDİ
Andre Ayew Gomis'in mesajına şu yanıtı verdi; "Teşekkürler kardeşim. Doğru adrese giderken, bu güzel şehri görmek için trafiğin avantajlarından faydalanacağım.".
FENERBAHÇE'DEN DE CEVAP GELDİ
İki yıldızın arasındaki konuşmaya Fenerbahçe de dahil oldu. Fenerbahçe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Seni doğru adreste bekliyoruz Andre Ayew. Heyecanlıyız" ifadelerinde bulundu.
- 26.7.2018 18:19
- Güncelleme: 26.7.2018 18:35
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