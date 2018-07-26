Fenerbahçe'ye yeni Mbappe: Manchester City'den Lukas Nmecha – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    Fenerbahçe'ye : 'den Lukas Nmecha

    Fenerbahçe'ye yeni Mbappe: Manchester City'den Lukas Nmecha

    Kanarya, Comolli'nin scoutları tarafından " olabilir. Benzer özellikler taşıyor" dediği Lukas Nmecha için ısrarını sürdürüyor.

    Kanarya, Comolli'nin scoutları tarafından " olabilir. Benzer özellikler taşıyor" dediği Lukas Nmecha için ısrarını sürdürüyor. 'nin U-23 takımında oynayan 19 yaşındaki golcünün kiralanmasını çok isteyen Phillip Cocu, ABD kampından döndükten sonra Guardiola ile tekrar konuşacak. Nmecha geçen sezon 2'de 11 maçta 15 gol kaydetti.

    1. 26.7.2018
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