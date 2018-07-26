Fenerbahçe'ye yeni Mbappe: Manchester City'den Lukas Nmecha
Kanarya, Comolli'nin scoutları tarafından "Yeni Mbappe olabilir. Benzer özellikler taşıyor" dediği Lukas Nmecha için ısrarını sürdürüyor.
Kanarya, Comolli'nin scoutları tarafından "Yeni Mbappe olabilir. Benzer özellikler taşıyor" dediği Lukas Nmecha için ısrarını sürdürüyor. Manchester City'nin U-23 takımında oynayan 19 yaşındaki golcünün kiralanmasını çok isteyen Phillip Cocu, ABD kampından döndükten sonra Guardiola ile tekrar konuşacak. Nmecha geçen sezon Premier Lig 2'de 11 maçta 15 gol kaydetti.
- 26.7.2018
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