Kanarya, Comolli'nin scoutları tarafından "Yeni Mbappe olabilir. Benzer özellikler taşıyor" dediği Lukas Nmecha için ısrarını sürdürüyor. Manchester City'nin U-23 takımında oynayan 19 yaşındaki golcünün kiralanmasını çok isteyen Phillip Cocu, ABD kampından döndükten sonra Guardiola ile tekrar konuşacak. Nmecha geçen sezon Premier Lig 2'de 11 maçta 15 gol kaydetti.