Fenerbahçe, kendisi ve kulübüyle anlaşmaya vardığı Andre Ayew'e resmi sözleşmeyi imzalatmasıyla yaklaşık 11 yıl sonra Ganalı bir futbolcuyu kadrosuna dahil edecek.

İngiltere Championship ekibi Swansea City ile 28 yaşındaki oyuncuyu bir yıllığına kiralama konusunda anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, tarihinde 4. kez bir Ganalı futbolcuyla sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe ilk Ganalı futbolcu transferlerini 1999 yılında Gaziantepspor'dan yaptı. Sarı-lacivertliler, 1999-2000 sezonunun başında Samuel Johnson ve Yaw Preko'yu kadrosuna dahil etmişti.

Fenerbahçe, 2005 yılında ise İtalyan temsilcisi Juventus'tan Ganalı futbolcu Stephen Appiah'ın transferini gerçekleştirdi. Ayew, yaklaşık 11 yıl sonra Fenerbahçe forması giyen ilk Ganalı oyuncu olacak. Fenerbahçe formasını son giyen Ganalı, 1 Aralık 2007'de Appiah olmuştu.

Fenerbahçe'nin 133. yabancısı





Andre Ayew, Fenerbahçe tarihinin 133. yabancı futbolcusu olacak.

Sarı-lacivertlilerin tarihinde yabancılardan en çok Brezilyalı futbolcular forma giydi. Fenerbahçe kadrosunda şimdiye kadar 20 Brezilyalı oyuncu yer aldı.

Valbuena'yla 4 yıl sonra bir araya gelecek

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena ile kadrosuna dahil edeceği Ayew, 4 yıl sonra tekrar aynı takımda buluşacak.

Valbuena ile Ayew, Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Marsilya'da 5 sezon birlikte forma giydi.

İki futbolcu birlikte Fransa Lig Kupası ve Fransa Süper Kupası'nı ikişer defa kazandı.

Son olarak 2013-2014 sezonunda Marsilya'da birlikte forma giyen Valbuena ile Ayew, 4 yıl sonra tekrar aynı forma altında ter dökecek.

2 yılda 46 milyon avro bonservis bedeli ödendi

Ayew, Fenerbahçe'den önceki son iki transferinde gittiği takımlara yaklaşık 46 milyon avro bonservis bedeli ödetti.

Profesyonelliğe 2007 yılında Marsilya'da adım atan Ayew, 2015 yılında Premier Lig'e gitti. Swansea formasıyla etkili bir performans sergilediği 2015-2016 sezonunda Ayew, 12 gol attı. Premier Lig'de o sezonun en golcü 12 isminden biri olan Ganalı futbolcu, 24 milyon avroya Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'a transfer oldu.

West Ham United'da 1,5 sezon forma giyip 12 gol atan Ayew, bu yılın Ocak ayında yaklaşık 22 milyon avro bonservis bedeliyle eski takımı Swansea'ya döndü.

Gomis ve Gökhan Töre'nin eski takım arkadaşı

Ayew, Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ve Beşiktaşlı Gökhan Töre'yle bir süre aynı formayı terletti.

Gomis'le 2015-2016 sezonunda Swansea forması giyen Ayew, Fransız futbolcunun attığı 6 golün 2'sinde gol pasını veren isim oldu.

Ganalı futbolcu, 2016-2017 sezonunda ise Gökhan Töre'yle West Ham United'da takım arkadaşlığı yaptı.

Gana Milli Takımı'yla da 2010 ve 2014 FIFA Dünya Kupalarında boy gösteren Ayew, milli formayı 76 kez terletip 14 gol kaydetti.

Futbolculuk aile mesleği

Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Ayew'in futbolculuk kültürü ailesinden geliyor.

Andre Ayew'in amcası Kwame Ayew'in yolu da Türkiye'den geçti. Amca Ayew, 2000-2001'de Yozgatspor'da, 2001-2002'de ise Kocaelispor'da forma giydi. Kwame Ayew, Türkiye'de iki sezonda 23 gole imza attı.

Baba Abedi Ayew ise kariyerinin büyük bir bölümünü Fransa Birinci Futbol Ligi'nde geçirdi ve bir dönem Marsilya, Lille, Olympique Lyon, Torino gibi önemli takımların formasını terletti.

Andre Ayew'in kardeşi Jordan Ayew ise Premier Lig'de forma giyiyor. Jordan Ayew de ağabeyi gibi Marsilya'da başladığı profesyonel hayatını Swansea'da sürdürüyor.

Andre Ayew'in ağabeyi Ibrahim Ayew ise kardeşleri gibi önemli bir kariyere sahip değil. Ağabey Ayew, kariyerini Cebelitarık ekibi Europa'da sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye gol attı

Ayew, Marsilya forması giyerken Fenerbahçe'ye karşı gol sevinci yaşadı.

Tecrübeli futbolcu, 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de 2-2 sona eren maçta 90. dakikada takımı adına beraberlik golünü kaydetmişti. O maçta Marsilya'nın diğer golünü ise Valbuena atmıştı.

Ayew, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda da Eskişehirspor'u 3-0 yendikleri maçta fileleri 2 kez havalandırmıştı.