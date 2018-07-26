Fenerbahçe'nin yeni transferi Ayew İstanbul'da
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    'nin yeni transferi Andre Ayew 'a geldi | ANDRE AYEW KİMDİR?

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin yeni transferi Andre Ayew <a href="/index/istanbul?id=101cd7c1-f4a1-48db-a597-ab1bebaad464" class="" rel="tag">İstanbul</a>'a geldi | ANDRE AYEW KİMDİR?

    'nin İngiliz ekibi 'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı futbolcu Andre Ayew 'a geldi. Peki Andre Ayew kimdir, kaç yaşında, oynadığı takımlar hangisi? Bu soruların cevabı haberimizde...

    'nin İngiliz ekibi 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı futbolcu Andre Ayew 'a geldi.

    ANDRE AYEW KİMDİR?
    17 Aralık 1989 tarihinde Fransa'da doğan Ayew'in tam ismi Andre Morgan Rami Ayew'dir. Gana asıllı futbolcu, Almanya'nın TSV 1860 Münih takımının altyapısında futbola başladı.

    Bir dönem Gana'ya, babasının sahibi olduğu Nania kulübünde oynayan Ayew, 2005 yılında Fransa'ya dönerek Marsilya altyapısına katıldı. 2007 yılında bu kulüpte profesyonelliğe geçen Ayew, 2008 yılında Lorient'e, 2009'da ise Arles'e kiralandı.

    Andre Ayew
    Andre Ayew

    MARSILYA'DA PARLADI
    Ayew, 2010'dan itibaren Marsilya'da kadronun önemli isimlerinden biri olmaya başladı ve sergilediği performansla büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Marsilya forması altında 209 maça çıkan yıldız futbolcu 60 gol, 25 asist yaparak takımına önemli katkılar sağladı.

    2015 yazında İngiliz takımı, bonservis bedeli ödemeden Andre Ayew'i kadrosuna dahil etti. Burada geçen bir yılın ardından West Ham United onun için 24.1 milyon Euro bonservis ödedi ve Ayew'i renklerine bağladı.

    PREMIER LİG'DE BEKLENENİ VEREMEDİ
    Ocak 2018'de Swansea City eski oyuncusu Ayew için 22,8 milyon Euro ödedi. Geride kalan sezonda West Ham ve Swansea formalarıyla toplamda 36 maça çıkan Andre Ayew, bu maçlarda 6 gol, 5 asist yaptı.

    İŞTE ANDRE AYEW'İN İSTANBUL'DAKİ İLK GÖRÜNTÜLERİ

    1. 26.7.2018 19:49
    2. Güncelleme: 26.7.2018 21:34
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