Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Swansea City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı futbolcu Andre Ayew İstanbul'a geldi.

ANDRE AYEW KİMDİR?

17 Aralık 1989 tarihinde Fransa'da doğan Ayew'in tam ismi Andre Morgan Rami Ayew'dir. Gana asıllı futbolcu, Almanya'nın TSV 1860 Münih takımının altyapısında futbola başladı.

Bir dönem Gana'ya, babasının sahibi olduğu Nania kulübünde oynayan Ayew, 2005 yılında Fransa'ya dönerek Marsilya altyapısına katıldı. 2007 yılında bu kulüpte profesyonelliğe geçen Ayew, 2008 yılında Lorient'e, 2009'da ise Arles'e kiralandı.





Andre Ayew

MARSILYA'DA PARLADI

Ayew, 2010'dan itibaren Marsilya'da kadronun önemli isimlerinden biri olmaya başladı ve sergilediği performansla büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Marsilya forması altında 209 maça çıkan yıldız futbolcu 60 gol, 25 asist yaparak takımına önemli katkılar sağladı.

2015 yazında İngiliz Swansea City takımı, bonservis bedeli ödemeden Andre Ayew'i kadrosuna dahil etti. Burada geçen bir yılın ardından West Ham United onun için 24.1 milyon Euro bonservis ödedi ve Ayew'i renklerine bağladı.



PREMIER LİG'DE BEKLENENİ VEREMEDİ

Ocak 2018'de Swansea City eski oyuncusu Ayew için 22,8 milyon Euro ödedi. Geride kalan sezonda West Ham ve Swansea formalarıyla toplamda 36 maça çıkan Andre Ayew, bu maçlarda 6 gol, 5 asist yaptı.

İŞTE ANDRE AYEW'İN İSTANBUL'DAKİ İLK GÖRÜNTÜLERİ