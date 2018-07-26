F.Bahçe’den teklif aldım

Spartak Moskova'lı Luiz Adriano, 2015'te Milan'a transferi sırasında F.Bahçe'den de teklif aldığını açıkladı. Brezilyalı golcü, 'Kariyerinde aldığın en büyük teklif neydi?' sorusuna, "İki önemli takımdan teklif almıştım. F.Bahçe de beni istiyordu, Milan da. Ben Milan'ı tercih ettim" yanıtını verdi.