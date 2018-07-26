F.Bahçe’den teklif aldım – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    F.Bahçe’den teklif aldım

    F.Bahçe’den teklif aldım

    'lı , 2015'te Milan'a transferi sırasında F.Bahçe'den de teklif aldığını açıkladı.

    'lı , 2015'te Milan'a transferi sırasında F.Bahçe'den de teklif aldığını açıkladı. Brezilyalı golcü, 'Kariyerinde aldığın en büyük teklif neydi?' sorusuna, "İki önemli takımdan teklif almıştım. F.Bahçe de beni istiyordu, Milan da. Ben Milan'ı tercih ettim" yanıtını verdi.

    1. 26.7.2018
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