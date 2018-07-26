Everton'dan Sandro Ramirez’in yolu açıldı – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    Everton'dan ’in yolu açıldı

    Everton'dan Sandro Ramirez’in yolu açıldı

    basını, F.Bahçe'nin 'i kiralamak istediğini yazmıştı.

    basını, F.Bahçe'nin 'i kiralamak istediğini yazmıştı. Geçen sezon Malaga'ya kiralanan İspanyol golcü, Everton'ın sezon öncesi kampında sol açık olarak deneniyordu. Everton bu bölgeye Brezilyalı Richarilson'u transfer edince Ramirez'in gönderilmesi için yol açıldı.

    1. 26.7.2018
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