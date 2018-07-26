Everton'dan Sandro Ramirez’in yolu açıldı
İngiliz basını, F.Bahçe'nin Sandro Ramirez'i kiralamak istediğini yazmıştı.
İngiliz basını, F.Bahçe'nin Sandro Ramirez'i kiralamak istediğini yazmıştı. Geçen sezon Malaga'ya kiralanan İspanyol golcü, Everton'ın sezon öncesi kampında sol açık olarak deneniyordu. Everton bu bölgeye Brezilyalı Richarilson'u transfer edince Ramirez'in gönderilmesi için yol açıldı.
- 26.7.2018
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