Cocu'dan Aatıf'a: "Çabuk iyileş bana lazımsın" – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    Cocu'dan Aatıf'a: "Çabuk iyileş bana lazımsın"

    Cocu'dan Aatıf'a: "Çabuk iyileş bana lazımsın"

    Menisküs ameliyatı olan Aatıf'ın maçlarını kaçıracağı ama ligin 2. haftasında oynanacak Malatyaspor maçına kadar hazır olacağı bildirildi.

    Menisküs ameliyatı olan Aatıf'ın maçlarını kaçıracağı ama ligin 2. haftasında oynanacak Malatyaspor maçına kadar hazır olacağı bildirildi. Aatıf'ı operasyona teşvik edenin ise Cocu olduğu öğrenildi. Hollandalı'nın, Faslı yıldıza, "Sorununu bir an önce çöz. Bana lazımsın" dediği öğrenildi.

    1. 26.7.2018
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