Menisküs ameliyatı olan Aatıf'ın Benfica maçlarını kaçıracağı ama ligin 2. haftasında oynanacak Malatyaspor maçına kadar hazır olacağı bildirildi. Aatıf'ı operasyona teşvik edenin ise Cocu olduğu öğrenildi. Hollandalı'nın, Faslı yıldıza, "Sorununu bir an önce çöz. Bana lazımsın" dediği öğrenildi.