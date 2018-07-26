Cocu transfer istediği mevkiyi yönetime iletti!
Teknik direktör Phillip Cocu, transferde önceliğin 8 numaraya verilmesini istedi.
Teknik direktör Phillip Cocu, transferde önceliğin 8 numaraya verilmesini istedi. Yeni sezonda 4-3-3 sistemi ile oynayacaklarını açıklayan Hollandalı'nın, yönetimle görüşerek bu formata uyacak bir orta saha oyuncusu alınmasını istediği bildirildi. Comolli'nin çalışmalara başladığı ifade edildi.
- 26.7.2018
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