Cocu transfer istediği mevkiyi yönetime iletti! – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    Cocu istediği mevkiyi yönetime iletti!

    Cocu <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> istediği mevkiyi yönetime iletti!

    , transferde önceliğin 8 numaraya verilmesini istedi.

    , transferde önceliğin 8 numaraya verilmesini istedi. Yeni sezonda 4-3-3 sistemi ile oynayacaklarını açıklayan Hollandalı'nın, yönetimle görüşerek bu formata uyacak bir orta saha oyuncusu alınmasını istediği bildirildi. Comolli'nin çalışmalara başladığı ifade edildi.

    1. 26.7.2018
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