UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda Benfica ile eşleşen Fenerbahçe için bir dönem sarı-lacivertli ekipte de oynayan Bruno Alves değerlendirmelerde bulundu. Porto formasıyla uzun yıllar Benfica'ya karşı da forma giymiş olan Bruno Alves, Benfica'nın çok güçlü olduğunu dile getirdi. Kırmızı-beyazlı takımın kadrosunu bu transfer döneminde daha da güçlendirdiğini söyleyen Alves, "Kaliteli oyuncuları olan iki takım karşılaşacak. Benfica, Şampiyonlar Ligi geleneği olan bir takım ve grup aşamasına kalmak isteyecekler. Güçlü bir kadroya sahiptiler. Bu güçlü kadroyu transfer döneminde iyi oyuncularla daha da güçlendirdiler" diye konuştu.



COCU: İLK MAÇ ÖNEMLİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme ilk maçında eşleştiği Benfica ile ilk maçı 7 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Rövanş ise 14 Ağustos'ta Kadıköy'de. Fenerbahçe Teknik Direktör üPhillipe Cocu, Portekiz'deki ilk karşılaşmadan avantajlı bir skorla dönerek, İstanbul'da turu geçmek istediklerini dile getirdi.



COMOLLİ ÜMİTLİ

Sportif direktör Damien Comolli de Benfica'nın internet sitesine eşleşmeyi yorumladı. Benfica'nın sürekli Avrupa kupalarında yer alan köklü geleneklere sahip bir takım olduğunu vurgulayan Fransız futbol adamı, "En zor kurayı çektik. Kendimizi en iyi şekilde hazırlayacağız. İki iyi oyun çıkarabileceğimizi biliyoruz. Çok çalışacağız. Çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız" ifadelerini kullandı.