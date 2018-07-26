Borçları o ödemeli
F.BAHÇE eski Başkanı Ali Şen, kulübün 3.5 milyar liraya dayanan borcunun sorumlusu olarak Aziz Yıldırım'ı görüyor. Başkanlığını devrettiğinde kulübün borcunun olmadığını söyleyen Ali Şen, "20 yıl başkanlık yapmış Aziz Yıldırım'ın bu borçları karşılaması lazım" diyor.
- 26.7.2018
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