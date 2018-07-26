Borçları o ödemeli – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    Borçları o ödemeli

    Borçları o ödemeli
    F.BAHÇE eski Başkanı , kulübün 3.5 milyar liraya dayanan borcunun sorumlusu olarak 'ı görüyor. Başkanlığını devrettiğinde kulübün borcunun olmadığını söyleyen Ali Şen, "20 yıl başkanlık yapmış Aziz Yıldırım'ın bu borçları karşılaması lazım" diyor.
    1. 26.7.2018
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