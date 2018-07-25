Weerden kanseri yenmiş – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    kanseri yenmiş

    Weerden kanseri yenmiş
    Birkaç yıl önce kanseri yenen F.Bahçe teknik direktörü Phillip Cocu'nun, yardımcısı Chris 'in de çok önemli bir hastalığı alt ettiği ortaya çıktı. Weerden'in '' adında sindirim kanalını tutan kronik iltihabı olan bir hastalığı yendiği belirtildi. Crohn hastalığı; ağızdan makata kadar sindirim sisteminin tamamını sarıyor.
    1. 25.7.2018
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