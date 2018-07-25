Sivas aldı Fener baktı – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Sivas aldı Fener baktı

    Sivas aldı Fener baktı

    Herkes Başkan ’un ilişkileri nedeniyle ’dan Fener’e yıldız transferi beklerken, Katalan ekibinin sağ beki Douglas’ı kadrosuna kattı sosyal medya patladı

    Sivas'tan 'ye çalımı... Ali Koç, Fenerbahçe'ye başkan olmasının ardından beklentiler çok fazla artmış herkes Ali Koç'un Katalan kulübü ile ilişkileri nedeniyle Barcelona'dan yıldız transferi beklentisine girmişti.

    HANİ YILDIZLAR AKACAKTI!
    Başta Kolombiyalı stoper Yerry Mina olmak üzere Barcelona'dan birçok ismin Fenerbahçe ile adı anılmıştı. Ancak Barcelona'dan transferi Fenerbahçe değil, Sivasspor yaptı. Sivasspor, Barça'nın Brezilyalı sağ beki Douglas'ı kadrosuna kattı ve sosyal medya patladı.

    Fenerli taraftarlar, "Hani Barça'dan yıldızlar gelecekti. Sivas, Barça'dan Douglas'ı kaptı. Biz hala menajerlerin ağzına bakıyoruz" dediler. Taraftalar, "Barça şart değil. Takıma iyi bir santrfor ve stoper alınsın razıyız" ifadesini de kullandılar.

    FENER 1 AYDIR MİNA'YI BEKLİYOR!
    Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için büyük çaba sarfettiği Barcelonalı , Fenerbahçe'ye çok zaman kaybettirdi. Sarı-Lacivertli yönetim bir türlü müjdeli haberi veremedi. Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda maçına sayılı günler kaldı ama kritik takviyeler hala yapılamadı.

    (TAKVİM)
    1. 25.7.2018 00:27
    2. Güncelleme: 25.7.2018 06:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sivas aldı Fener baktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN