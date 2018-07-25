Sivas aldı Fener baktı
Herkes Başkan Ali Koç’un ilişkileri nedeniyle Barcelona’dan Fener’e yıldız transferi beklerken, Sivasspor Katalan ekibinin sağ beki Douglas’ı kadrosuna kattı sosyal medya patladı
HANİ YILDIZLAR AKACAKTI!
Başta Kolombiyalı stoper Yerry Mina olmak üzere Barcelona'dan birçok ismin Fenerbahçe ile adı anılmıştı. Ancak Barcelona'dan transferi Fenerbahçe değil, Sivasspor yaptı. Sivasspor, Barça'nın Brezilyalı sağ beki Douglas'ı kadrosuna kattı ve sosyal medya patladı.
Fenerli taraftarlar, "Hani Barça'dan yıldızlar gelecekti. Sivas, Barça'dan Douglas'ı kaptı. Biz hala menajerlerin ağzına bakıyoruz" dediler. Taraftalar, "Barça şart değil. Takıma iyi bir santrfor ve stoper alınsın razıyız" ifadesini de kullandılar.
FENER 1 AYDIR MİNA'YI BEKLİYOR!
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için büyük çaba sarfettiği Barcelonalı Yerry Mina, Fenerbahçe'ye çok zaman kaybettirdi. Sarı-Lacivertli yönetim bir türlü müjdeli haberi veremedi. Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Benfica maçına sayılı günler kaldı ama kritik takviyeler hala yapılamadı.
(TAKVİM)
- 25.7.2018 00:27
- Güncelleme: 25.7.2018 06:53
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
para para para 2023 e kadar paralar temlikli yazık oldu fbye şampiyon olamazlarsa 2023 e kadar kötü senaryolar görünmeye başlar avrupadan meni saymıyorum
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Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 imza birden
Toplam 16
Yorum
Fb Beğenmeyenler olabilir kusura bakmayın onuda bu duruma getiren aziz efendidir kulübe 30 verdi 620 gitti har vurup harman savurdular
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
Fenerbahçe Azizi koruyanlar size diyorum laf cambazlığı yapmayın bu borç yalansa çıkıp tv lerde açıklasın yoksa bu borcu kendisiyle beraber siz ödeyin
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