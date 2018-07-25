Luce’nin gözü Barış Alıcı’da – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Luce’nin gözü ’da

    Luce’nin gözü Barış Alıcı’da
    Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transfer ettiği , Feyenoord ile 'de oynanan hazırlık maçında sarı-lacivertli taraftarları kendisine hayran bırakmıştı. Başkan 'un ayakta alkışladığı 21 yaşındaki Barış'ın performansı A teknik direktörü 'nun da dikkatinden kaçmadı. A Milli Takımı gençleştirmeye yönelik hamleler yapan Rumen çalıştırıcının Barış'ı dikkatle takip ettiği ve düzenli forma bulması halinde davet edeceği belirtildi.
    1. 25.7.2018
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