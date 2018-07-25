Luce’nin gözü Barış Alıcı’da
- 25.7.2018
-
Trabzonspor, yurda döndü
Toplam 2
Yorum
TS61 Bu sessizlik hiç hayra alamet değil 2 stoper almak çokmu zor tamam ekonomik sıkıntı var ama tek stoper iranlımı var lig başlıyor nerdeyse
-
Pepe sağlık kontrolünden geçti
Toplam 1
Yorum
karakartal Pepe satılmayacaksa B36Torshawn maçı kadrosuna niçin alınmadı.Eğer elenirsek bunun vebalini kim ödeyecek.
-
Beşiktaş'tan Vincent Janssen hamlesi
Toplam 11
Yorum
hakan Beşiktaş istediğini istediği zaman alır. Gücünüz varsa vermeyin.
Luce’nin gözü Barış Alıcı’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.