Gençler el yakacak – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Gençler el yakacak

    Gençler el yakacak

    Yıldız adayları , ve ’nun serbest kalma bedellerinin çok yüksek olduğu öğrenildi

    BAŞKAN ALİ Koç, takımı gençleştirmek adına yapılan transferlerden , ve 'na çok güveniyor. Altınordu'dan 2.5 milyon euro'ya gelen Berke (18) ile 1.5 milyon euro'ya edilen Barış'ın (21) serbest kalma bedeli için astronomik rakamlar konuldu. Nijmegen'den 1.4 milyon euro'ya gelen 'na (18) da aynı tarifeyi uygulayan sarı-lacivertli yönetim, oyuncuları parlatarak Avrupa devlerine yüksek bedellere satmayı planlıyor. Başkan Koç'un, döneminde getirilen Eljif Elmas'ın (18) da kontratını yenileyerek benzer bir madde ekletmek istediği öğrenildi.
    1. 25.7.2018
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