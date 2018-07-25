Fenerbahçe'nin forma kampanyasına Gaziantep'ten destek
Fenerbahçe Spor Kulubünün tüm Türkiye'de başlattığı forma kampanyasına Gaziantep Fenerbahçe Taraftarlar Derneği'nden de destek geldi.
Amaçlarının ekonomik anlamda sıkıntılı günler yaşayan Türkiye spor kamuoyuna bir mesaj vermek ve taraftarı oldukları Fenerbahçe'ye en azından forma satın alarak destek vermek olduğunu belirten Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Kulübümüzün mevcut ekonomik durumunu dikkate alarak, Başkanımızın çağrısıyla Fenerbahçe Gaziantep Şubesi olarak Gaziantep Fenerium'a akın ettik ve yeni sezon formalarımızı satın aldık. Bu yöndeki faaliyetlerimiz devam edecektir. Tüm Fenerbahçelileri bu kampanyaya katılmaya ve desteğe davet ediyoruz" dediler.
- 25.7.2018 17:23
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‘Burada mutluyum’
Toplam 1
Yorum
Orta sahada oynayacakmış Beşiktaş için yazılan haberlerin hepsi yalan bu yalanlara Başkanda dahil Shkira yı almışlar Kulübemi Başkanamı bunu anlayamadık Nerede kulla
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Ünal Karaman: Transfer bekliyoruz
Toplam 1
Yorum
maho bekle bekle 2 sene sonra alırsın paramı varki oyuncu alsın
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 37
Yorum
Aslan Bileklik satin!
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