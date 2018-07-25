Fenerbahçe'nin forma kampanyasına Gaziantep'ten destek
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    'nin forma kampanyasına Gaziantep'ten destek

    Fenerbahçe'nin forma kampanyasına Gaziantep'ten destek

    Spor Kulubünün tüm 'de başlattığı forma kampanyasına Gaziantep Fenerbahçe Taraftarlar Derneği'nden de destek geldi.

    Gaziantep'te bulunan Sanko Park Alışveriş Merkezi içerisindeki Fenerium mağazasına toplu halde ve bireysel olarak gelen sarı-lacivertli taraftarlar Kulüp Başkanı 'un çağrısına uyarak bir ve birden fazla forma satın aldılar.
    Amaçlarının ekonomik anlamda sıkıntılı günler yaşayan spor kamuoyuna bir mesaj vermek ve taraftarı oldukları 'ye en azından forma satın alarak destek vermek olduğunu belirten Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Kulübümüzün mevcut ekonomik durumunu dikkate alarak, Başkanımızın çağrısıyla Fenerbahçe Gaziantep Şubesi olarak Gaziantep Fenerium'a akın ettik ve yeni sezon formalarımızı satın aldık. Bu yöndeki faaliyetlerimiz devam edecektir. Tüm Fenerbahçelileri bu kampanyaya katılmaya ve desteğe davet ediyoruz" dediler.
    1. 25.7.2018 17:23
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