Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 imza birden
Fenerbahçe, altyapıdan stoper Burak Albayrak, orta saha Mahsun Çapkan ve orta saha Muhammet Albayrak ile 3’er yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Kulübümüz, futbol altyapı takımımızda formalarını başarıyla terleten 3 futbolcumuzla 3'er yıllık sözleşme imzalanması konusunda anlaşma sağlamıştır.
Sportif Direktörümüz Damien Comolli'nin kararı doğrultusunda düzenlenen imza organizasyonunda, 2009 yılından bu yana Fenerbahçe futbol altyapısında stoper mevkiinde oynayan 1998 doğumlu Burak Albayrak, 2010 yılında Fenerbahçe futbol altyapısında başlayan, orta sahada görev yapan 1999 doğumlu Mahsun Çapkan ve 2012 yılından bu yana Fenerbahçe futbol altyapısında görev alan 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Muhammet Albayrak ile 3'er yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.
Genç futbolcularımızla imzalanan yeni sözleşmelerin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcularımıza Çubuklu ile nice başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.
- 25.7.2018 09:48
- Güncelleme: 25.7.2018 11:06
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Trabzonspor, yurda döndü
Toplam 3
Yorum
İDMAN FORMASI GS ŞU MACRON UN İDMAN FORMASI BİLE GS NİN FORMALARINDAN DAHA GÜZEL. NİKE DEN BIKTIK.REZALET FORMALARI VAR.SARI KIRMIZI FORMAYI İKİYE BÖLÜYO.
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Toplam 1
Yorum
lala paşa mali hazine sahibi SADECE mi? 6000 tl arkadaşlar. Yavaş önemsizleştirelim.Üst düzey yönetici maaşı bile bu civarda
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Toplam 36
Yorum
baki yav HE HE HE....
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