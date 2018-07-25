Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 imza birden – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    resmen açıkladı! 3 imza birden

    Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 imza birden

    , altyapıdan stoper , orta saha ve orta saha ile 3’er yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

    Kulübü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

    Kulübümüz, futbol altyapı takımımızda formalarını başarıyla terleten 3 futbolcumuzla 3'er yıllık sözleşme imzalanması konusunda anlaşma sağlamıştır.

    Sportif Direktörümüz Damien Comolli'nin kararı doğrultusunda düzenlenen imza organizasyonunda, 2009 yılından bu yana Fenerbahçe futbol altyapısında stoper mevkiinde oynayan 1998 doğumlu , 2010 yılında Fenerbahçe futbol altyapısında başlayan, orta sahada görev yapan 1999 doğumlu ve 2012 yılından bu yana Fenerbahçe futbol altyapısında görev alan 2001 doğumlu orta saha oyuncusu ile 3'er yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.



    Genç futbolcularımızla imzalanan yeni sözleşmelerin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcularımıza Çubuklu ile nice başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.

    1. 25.7.2018 09:48
    2. Güncelleme: 25.7.2018 11:06
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