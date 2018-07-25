Sarı-lacivertli takımı Adnan Menderes Havalimanı'nda Fenerbahçeli taraftarlar yalnız bırakmadı. Fenerbahçe kafilesini ilk olarak Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge, İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez ve Altınordulu minik futbolcular karşıladı. Altınordulu minikler, Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Phillip Cocu'ya ve Fenerbahçe'ye transfer olan eski oyuncuları Berke Özer ve Barış Alıcı'ya çiçek verirken, tüm kafileye incir hediye edildi.



Teknik direktör Phillip Cocu ve Fenerbahçeli futbolcular taraftarları el sallayarak selamladı. Fenerbahçe kafilesi havalimanından takım otobüsüyle ayrılarak kamp yapacağı Balçova'daki otele hareket etti. Sarı-lacivertliler yarın saat 10.00'da Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yapacak. Sarı Kanarya, akşam idmanını ise 18.00'de Atatürk Stadı'nda gerçekleştirecek. Altınordu-Fenerbahçe maçı cuma günü Bornova Stadı'nda 21.00'de başlayacak.