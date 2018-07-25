Fenerbahçe İzmir'e geldi
Fenerbahçe, Cuma günü Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu'yla oynayacağı dostluk maçı için özel uçakla bugün İzmir'e geldi.
Sarı-lacivertli takımı Adnan Menderes Havalimanı'nda Fenerbahçeli taraftarlar yalnız bırakmadı. Fenerbahçe kafilesini ilk olarak Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge, İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez ve Altınordulu minik futbolcular karşıladı. Altınordulu minikler, Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Phillip Cocu'ya ve Fenerbahçe'ye transfer olan eski oyuncuları Berke Özer ve Barış Alıcı'ya çiçek verirken, tüm kafileye incir hediye edildi.
Teknik direktör Phillip Cocu ve Fenerbahçeli futbolcular taraftarları el sallayarak selamladı. Fenerbahçe kafilesi havalimanından takım otobüsüyle ayrılarak kamp yapacağı Balçova'daki otele hareket etti. Sarı-lacivertliler yarın saat 10.00'da Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yapacak. Sarı Kanarya, akşam idmanını ise 18.00'de Atatürk Stadı'nda gerçekleştirecek. Altınordu-Fenerbahçe maçı cuma günü Bornova Stadı'nda 21.00'de başlayacak.
- 25.7.2018 17:07
- Güncelleme: 25.7.2018 17:10
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‘Burada mutluyum’
Toplam 1
Yorum
Orta sahada oynayacakmış Beşiktaş için yazılan haberlerin hepsi yalan bu yalanlara Başkanda dahil Shkira yı almışlar Kulübemi Başkanamı bunu anlayamadık Nerede kulla
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Ünal Karaman: Transfer bekliyoruz
Toplam 1
Yorum
maho bekle bekle 2 sene sonra alırsın paramı varki oyuncu alsın
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 37
Yorum
Aslan Bileklik satin!
Fenerbahçe İzmir'e geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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