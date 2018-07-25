Fenerbahçe İzmir'e geldi – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    'e geldi

    Fenerbahçe İzmir'e geldi

    , Cuma günü 1'inci Lig ekibi Altınordu'yla oynayacağı dostluk maçı için özel uçakla bugün 'e geldi.

    Sarı-lacivertli takımı 'nda Fenerbahçeli taraftarlar yalnız bırakmadı. kafilesini ilk olarak Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge, İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez ve Altınordulu minik futbolcular karşıladı. Altınordulu minikler, Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü 'ya ve Fenerbahçe'ye transfer olan eski oyuncuları Berke Özer ve Barış Alıcı'ya çiçek verirken, tüm kafileye incir hediye edildi.

    Phillip Cocu ve Fenerbahçeli futbolcular taraftarları el sallayarak selamladı. Fenerbahçe kafilesi havalimanından takım otobüsüyle ayrılarak kamp yapacağı Balçova'daki otele hareket etti. Sarı-lacivertliler yarın saat 10.00'da Altınordu'nun Torbalı'daki 'nde antrenman yapacak. Sarı Kanarya, akşam idmanını ise 18.00'de Atatürk Stadı'nda gerçekleştirecek. Altınordu-Fenerbahçe maçı cuma günü Bornova Stadı'nda 21.00'de başlayacak.

    1. 25.7.2018 17:07
    2. Güncelleme: 25.7.2018 17:10
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