Fenerbahçe İzmir kampında Altınordu ile karşılaşacak! – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    kampında ile karşılaşacak!

    Fenerbahçe İzmir kampında Altınordu ile karşılaşacak!

    Sarı-lacivertliler, kamp ve hazırlık maçı için bugün saat 15.30'da 'e uçacak.

    Sarı-lacivertliler, kamp ve hazırlık maçı için bugün saat 15.30'da 'e uçacak. Cuma günü 21.00'de ile karşılaşacak olan Kanarya, bir gün sonra 'a dönecek. Takım Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde kampa girecek, idmanlar ise Torbalı'daki Şenez Erzek Sahası'nda yapılacak. Karşılaşmanın biletleri, 50, 75 ve 150 lira olarak açıklandı.

    SAHADA RAKİP, TRİBÜNDE DOST
    Altınordu ile taraftarları örnek bir uygulamaya imza atacak. İki ekibin taraftarları, İzmir Emniyeti'nin de izniyle cuma günkü hazırlık maçını yan yana izleyecek. İki kulüp arasında 'Sonsuza kadar dostça' sloganıyla fair play hareketi başlatılmıştı.

    18'LİK MAHSUN İZMİR KAMPINDA
    Fenerbahçe'de, altyapıda oynayan Mahsun Çapkan, Burak Albayrak ve Muhammet Gümüşyaka'ya profesyonel sözleşme yapıldı. Törene teknik direktör Cocu ve başkan da katıldı. Mahsun, takımla birlikte kamp için bugün İzmir'e gidecek.

    1. 25.7.2018
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