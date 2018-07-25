Fenerbahçe İzmir kampında Altınordu ile karşılaşacak!
Sarı-lacivertliler, kamp ve hazırlık maçı için bugün saat 15.30'da İzmir'e uçacak.
Sarı-lacivertliler, kamp ve hazırlık maçı için bugün saat 15.30'da İzmir'e uçacak. Cuma günü 21.00'de Altınordu ile karşılaşacak olan Kanarya, bir gün sonra İstanbul'a dönecek. Takım Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde kampa girecek, idmanlar ise Torbalı'daki Şenez Erzek Sahası'nda yapılacak. Karşılaşmanın biletleri, 50, 75 ve 150 lira olarak açıklandı.
SAHADA RAKİP, TRİBÜNDE DOST
Altınordu ile Fenerbahçe taraftarları örnek bir uygulamaya imza atacak. İki ekibin taraftarları, İzmir Emniyeti'nin de izniyle cuma günkü hazırlık maçını yan yana izleyecek. İki kulüp arasında 'Sonsuza kadar dostça' sloganıyla fair play hareketi başlatılmıştı.
18'LİK MAHSUN İZMİR KAMPINDA
Fenerbahçe'de, altyapıda oynayan Mahsun Çapkan, Burak Albayrak ve Muhammet Gümüşyaka'ya profesyonel sözleşme yapıldı. Törene teknik direktör Cocu ve başkan Ali Koç da katıldı. Mahsun, takımla birlikte kamp için bugün İzmir'e gidecek.
- 25.7.2018
-
Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
para para para 2023 e kadar paralar temlikli yazık oldu fbye şampiyon olamazlarsa 2023 e kadar kötü senaryolar görünmeye başlar avrupadan meni saymıyorum
-
Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 imza birden
Toplam 16
Yorum
Fb Beğenmeyenler olabilir kusura bakmayın onuda bu duruma getiren aziz efendidir kulübe 30 verdi 620 gitti har vurup harman savurdular
-
Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
Fenerbahçe Azizi koruyanlar size diyorum laf cambazlığı yapmayın bu borç yalansa çıkıp tv lerde açıklasın yoksa bu borcu kendisiyle beraber siz ödeyin
Fenerbahçe İzmir kampında Altınordu ile karşılaşacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.