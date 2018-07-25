Sarı-lacivertliler, kamp ve hazırlık maçı için bugün saat 15.30'da İzmir'e uçacak. Cuma günü 21.00'de Altınordu ile karşılaşacak olan Kanarya, bir gün sonra İstanbul'a dönecek. Takım Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde kampa girecek, idmanlar ise Torbalı'daki Şenez Erzek Sahası'nda yapılacak. Karşılaşmanın biletleri, 50, 75 ve 150 lira olarak açıklandı.



SAHADA RAKİP, TRİBÜNDE DOST

Altınordu ile Fenerbahçe taraftarları örnek bir uygulamaya imza atacak. İki ekibin taraftarları, İzmir Emniyeti'nin de izniyle cuma günkü hazırlık maçını yan yana izleyecek. İki kulüp arasında 'Sonsuza kadar dostça' sloganıyla fair play hareketi başlatılmıştı.



18'LİK MAHSUN İZMİR KAMPINDA

Fenerbahçe'de, altyapıda oynayan Mahsun Çapkan, Burak Albayrak ve Muhammet Gümüşyaka'ya profesyonel sözleşme yapıldı. Törene teknik direktör Cocu ve başkan Ali Koç da katıldı. Mahsun, takımla birlikte kamp için bugün İzmir'e gidecek.