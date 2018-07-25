F.Bahçe’den ‘Kaan’ çağrısı – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    F.Bahçe’den ‘’ çağrısı

    F.Bahçe’den ‘Kaan’ çağrısı

    , hesabı üzerinden ezeli rakipler ve 'a epilepsi hastası adlı taraftar için yardım çağrısı yaptı.

    , hesabı üzerinden ezeli rakipler ve 'a epilepsi hastası adlı taraftar için yardım çağrısı yaptı. Yapılan açıklamada, "Bizler, 'nin en büyük aileleriyiz. Kaan için gelin hep birlikte umut olalım" denildi. Hasta taraftar için #KaanHayatBekliyor" kampanyası başlatılmıştı.

    1. 25.7.2018
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