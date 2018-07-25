Fenerbahçe, sosyal medya hesabı üzerinden ezeli rakipler Galatasaray ve Beşiktaş'a epilepsi hastası Kaan adlı taraftar için yardım çağrısı yaptı. Yapılan açıklamada, "Bizler, Türkiye'nin en büyük aileleriyiz. Kaan için gelin hep birlikte umut olalım" denildi. Hasta taraftar için #KaanHayatBekliyor" kampanyası başlatılmıştı.



