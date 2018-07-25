Ali Koç: "Avrupa kupalarına katılamama tehlikesi var" – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    : "Avrupa kupalarına katılamama tehlikesi var"

    Ali Koç: "Avrupa kupalarına katılamama tehlikesi var"

    Başkanı , kulübün kuralları kapsamında 30 milyon euro kar yapamaması durumunda, şampiyonluk durumunda dahi gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamama tehlikesi ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

    Başkanı , FB TV'deki "camiaya sesleniş" programında açıklamalar yaptı. Kulübün finansal tablolarının beklediklerinden kötü çıktığını belirten Koç, kulübün bu sezon 30 milyon euro kar açıklamaması durumunda Avrupa Kupaları'ndan men cezası alacağını açıkladı. İşte Ali Koç'un açıklaması...

    "Niye yapmıyorsunuz diye kızıyorlar bana. Bu konuda medyaya da insanları doğru bilgilendirmedikleri için kızıyorum. Bu sezon da kısıtlamalar devam ediyor."

    "Son 3 sezonda kar zarar açığımız eksi 30 milyon € seviyesinde. Şu anda 30 milyon euro açığımız var. 2018/19 sezonunda en az 30 milyon euro kar yapmamız gerekiyor."

    "Şampiyon olsak da olmasak da önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'na katılamama tehlikesi bizi bekliyor"

    "Yakında imkanlarımız doğrultusunda transfer sürprizlerimiz olabilir ama geleceğe yönelik daha fazla oyuncu transfer edeceğiz. Tecrübeli oyuncular da almamız gerekiyor, yakında sürprizlerimiz olacak umarım."

    "Belki çok olumsuz tablo çizdim ama verilen bilgiler çerçevesinde anlatıyorum. Ben yok artık, biz varız. İnanılmaz bir aidiyet duygusuna sahibiz. Sorunları çözüp helvayı yapacak her türlü malzemeye sahibiz. Onun için canınızı çok sıkmayın. Güzel günler yakında"
    1. 24.7.2018 23:22
    2. Güncelleme: 25.7.2018 08:14
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