Rafinha’da büyük belirsizlik
Katalan devi, Cocu’nun ısrarla istediği sambacı için gelen teklifleri, orta sahada alternatifsiz kalmama adına bekletiyor
Ancak İniesta'yı Japonya'ya gönderen, Paulinho'yu ise Çin'e satan Barcelona, 25 yaşındaki yıldızını elden çıkartıp çıkartmamakta kararsız kaldı. Barça bu yüzden teklifleri bekletiyor. İspanyol basını, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Rafinha için Barça'ya yoğun pres uyguladığını yazmıştı.
- 23.7.2018 23:27
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Galatasaray'da Benfica bayramı
Toplam 4
Yorum
Uğur Böyle bir düşünce hiçbir gerçek Galatasaraylıya yakışmaz. Haberi okuyunca üzüldüm.
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Toplam 2
Yorum
KrAlex Soldado bu saatten sonra fayda sağlamaz en fazla 1 sezon daha oynar. Transfer yapılamazsa 1. forvet Guilano birde alt yapıdan genç forvet.
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Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor
Toplam 5
Yorum
KrAlex Soldado artık ilerlemiş yaşına rağmen bu sezondan sonra fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya ekonomik kullanacak ya satacaksın. Frvet Guilano
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