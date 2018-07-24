Rafinha’da büyük belirsizlik – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    ’da büyük belirsizlik

    <a href="/index/rafinha?id=8f973233-962f-41e0-a57a-5c73f46b66c9" class="" rel="tag">Rafinha</a>’da büyük belirsizlik

    Katalan devi, Cocu’nun ısrarla istediği sambacı için gelen teklifleri, orta sahada alternatifsiz kalmama adına bekletiyor

    Sarı-lacivertlilerde Phillip Cocu'nun ısrarla istediği için İnter de istekli. Oyuncuyu geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadrosunda tutan Çizme ekibinin planı da tıpkı gibi Brezilyalı orta saha oyuncusu yıldızı kiralamak...

    Ancak İniesta'yı 'ya gönderen, Paulinho'yu ise 'e satan , 25 yaşındaki yıldızını elden çıkartıp çıkartmamakta kararsız kaldı. bu yüzden teklifleri bekletiyor. İspanyol basını, Sportif Direktörü Damien Comolli'nin için 'ya yoğun pres uyguladığını yazmıştı.
    1. 23.7.2018 23:27
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