James Nunnally Fenerbahçe'den ayrıldı – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    'den ayrıldı

    <a href="/index/james-nunnally?id=f8785988-ea68-475c-a7eb-c41fa8032927" class="" rel="tag">James Nunnally</a> <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'den ayrıldı
    potada ile yolları ayırdı. Yapılan açıklamada, "Nunnally'nin kulübümüz ile sözleşmesi sona ermiştir. Kariyerine farklı bir takımda devam edecektir. Nunnally'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.
    1. 24.7.2018
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