Göztepeli Beto: "Benfica turu geçer!"
Göztepeli Beto, Fenerbahçe'nin Benfica eşleşmesini yorumladı
Göztepe'nin Portekizli milli kalecisi Beto, ülkesinde yayın yapan Record'a konuştu. Fenerbahçe-Benfica eşleşmesini yorumlayan Beto, turu Benfica'nın geçeceğini söylerken şunları kaydetti;
"Benfica'nın iyi olduğunu gördüm. Rekabetçi bir Fenerbahçe beklemiyorum. Benfica turu geçer."
- 23.7.2018 16:51
- Güncelleme: 24.7.2018 02:14
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica oldu
Toplam 33
Yorum
Benfica 2 gercekci olalim fb bin sansi Ali ve cocu ile % 1
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica oldu
Toplam 33
Yorum
Benfica 2 Barcelona yi istesem oda cikacakmis tuhhh :)))
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Göztepeli Beto: "Benfica turu geçer!"
Toplam 26
Yorum
Ben de Benficayı destekliyorum. Pardon fb yi neden destekleyim!?
Göztepeli Beto: "Benfica turu geçer!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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