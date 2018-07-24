Göztepeli Beto: "Benfica turu geçer!" – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    : " turu geçer!"

    Göztepeli Beto: "Benfica turu geçer!"

    , 'nin eşleşmesini yorumladı

    Göztepe'nin Portekizli milli kalecisi Beto, ülkesinde yayın yapan Record'a konuştu. - eşleşmesini yorumlayan Beto, turu Benfica'nın geçeceğini söylerken şunları kaydetti;

    "Benfica'nın iyi olduğunu gördüm. Rekabetçi bir Fenerbahçe beklemiyorum. Benfica turu geçer."

    1. 23.7.2018 16:51
    2. Güncelleme: 24.7.2018 02:14
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