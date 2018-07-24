Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    forma peşinde! Kadroda yer arıyor

    Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor

    Cocu’nun 4-3-3 sisteminde yok! tek santrfor için de uygun değil. oyuncunun yeri henüz belli değil.

    'nin yeni sezonda ağırlıklı olarak uygulayacagı sistemin 4-3-3 olması kesin gibi. Ancak bu sistem için ciddi bir sorun kaynağı oldu. Tek santrfor için uygun olmayan futbolcu, 4-3-3 sisteminde klasik da olmadığı için sıkıntı yaşıyor. Santrfor transferinin gerçekleşmesinin ardından Hollandalı teknik adamın. Giuliano'yu orta üçlü ya da sağ sanatta kullanması bekleniyor. Giuliano, orta üçlüde 8 numaralı mevkide Brezilya Milli Takımın'da oynamış ve başarılı da olmuştu. Cocu bu sorunu sezon başlayaca kadar çözecek. (Takvim)
    1. 24.7.2018 08:52
    2. Güncelleme: 24.7.2018 09:29
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