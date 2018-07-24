Fenerbahçe'nin hedefi Nmecha'ya Guardiola'dan büyük övgü – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    'nin hedefi Nmecha'ya 'dan büyük övgü

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin hedefi Nmecha'ya <a href="/index/guardiola?id=ae29d5c9-b140-4e12-be32-0d763504d3a0" class="" rel="tag">Guardiola</a>'dan büyük övgü

    'nin U-23 takımında forma giyen asıllı Lukas Nmecha, 'nin golcü adayları arasında. Alman ve İngiliz pasaportları da bulunan 19 yaşındaki forvet için kiralama teklifi yapılmıştı.

    City'nin hocası , Nmecha hakkındaki kararını ABD kampı sonrasında verecek. Sportif direktör Comolli'nin scout'ları tarafından hazırlanan raporda Nmecha için, "Mbappe'ye rakip olacak özellikleri var. Doğuştan forvet" ifadeleri yer alıyor.
    1. 24.7.2018
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