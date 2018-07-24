Fenerbahçe'de şok! Yıldız oyuncu Benfica maçını kaçıracak... – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    'de şok! Yıldız oyuncu maçını kaçıracak...

    Fenerbahçe'de şok! Yıldız oyuncu Benfica maçını kaçıracak...

    'nin Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe sol dizinden ameliyat oldu.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sol dizinde ağrı hisseden Chahechouhe'nun yapılan tetkiklerinden menisküs yırtığı tespit edildi.

    Kulübün sağlık sponsoru Liv Hospital'da, Prof. Dr. Uğur Haklar tarafından ameliyat edilen 32 yaşındaki futbolcunun operasyonu başarılı geçti.

    Chahechouhe'nun tedavisine kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde başlandı.

    1. 24.7.2018 18:46
    2. Güncelleme: 24.7.2018 20:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'de şok! Yıldız oyuncu Benfica maçını kaçıracak... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN