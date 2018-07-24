Fenerbahçe'de şok! Yıldız oyuncu Benfica maçını kaçıracak...
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe sol dizinden ameliyat oldu.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sol dizinde ağrı hisseden Chahechouhe'nun yapılan tetkiklerinden menisküs yırtığı tespit edildi.
Kulübün sağlık sponsoru Liv Hospital'da, Prof. Dr. Uğur Haklar tarafından ameliyat edilen 32 yaşındaki futbolcunun operasyonu başarılı geçti.
Chahechouhe'nun tedavisine kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde başlandı.
- 24.7.2018 18:46
- Güncelleme: 24.7.2018 20:41
- Galatasaray Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak'tan Emre Akbaba müjdesi!
- Galatasaray'ın stoper listesinde Schalke'den Geis de var!
- Fenerbahçe Everton'dan Sandro Ramirez'in peşinde!
- Galatasaray ile Beşiktaş arasında Borussia Dortmund'dan Kagawa kapışması!
- Fenerbahçe Swansea'den Andre Ayew transferini bitirdi!
-
Sporting Lizbon’dan Maicon hamlesi
Toplam 6
Yorum
csdczxc ayn aga
-
Çaykur Rizespor Jaroslaw Jach'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
Toplam 1
Yorum
adnan terzi tanımıyoruzki yorum yapalım
-
Ali Koç: "Avrupa kupalarına katılamama tehlikesi var"
Toplam 5
Yorum
fb.li yalnız volkan demirel emekli olsun başkan.bıktık aynı suretlerden.
Fenerbahçe'de şok! Yıldız oyuncu Benfica maçını kaçıracak... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.