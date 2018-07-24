Fenerbahçe'de Barcelona modeli
Cocu’nun Fenerbahçe’deki oyun sistemi iyice netleşti. Hollandalı hoca, Barcelona’nın kullandığı 4-3-3 dizilişinin bir varyasyonu olan ‘4-1-2-3 DOS Geniş Alan’ dizilişini sarı-lacivertli takımda uyguluyor. Bu diziliş, sahanın her alanında oluşturulan üçgenler sayesinde oyuncuları kısa paslarla baskıdan kurtarıyor, en elverişli hücum ortamına hazırlıyor
?FEYENOORD KARŞISINDA TUTTU
Antrenmanlar ve hazırlık maçları gösterdi ki; Cocu net bir şekilde 4-3-3'ü oyuncularına ezberletmeye çalışıyor. Sarı-lacivertli hoca, bu sistemin bir türevi olan ve Barcelona tarafından uygulanan '4-1-2-3 DOS Geniş Alan' taktiğini pratik ettiriyor. Kanarya, bu taktikle oynadığı Feyenoord maçının ilk yarısını 3-0 önde kapamıştı.
KAPAR KAPMAZ DİKİNE HÜCUM
'DOS Geniş Alan' dizilişin en büyük avantajı, sahanın her bölgesinde oyuncuların üçgenler oluşturarak, kısa paslarla baskıdan kurtulmalarına elverişli olması ve topu en hızlı şekilde ayaktan çıkartarak hücuma kalkması olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe, topu kapar kapmaz dikine hücum ediyor ve başarılı olamazsa sete dönüyor.
EZBER DEĞİL EZBERLENEN FUTBOL
Aynı zamanda bek oyuncularının çizgiye kadar inip ters kanattan çapraz koşu yapan oyuncuya orta açıp gol atması hedefleniyor. Diğer hedeflerden biri ise yerden sert pasla altı pasta karambol oluşturmak. Özetle; tek vücut hareket etmeye programlanan Kanarya, ezbere futbol yerine ezberlenen futbolu oynamaya çalışıyor.
- 24.7.2018
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Galatasaray'da Benfica bayramı
Toplam 4
Yorum
Uğur Böyle bir düşünce hiçbir gerçek Galatasaraylıya yakışmaz. Haberi okuyunca üzüldüm.
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Toplam 2
Yorum
KrAlex Soldado bu saatten sonra fayda sağlamaz en fazla 1 sezon daha oynar. Transfer yapılamazsa 1. forvet Guilano birde alt yapıdan genç forvet.
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Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor
Toplam 5
Yorum
KrAlex Soldado artık ilerlemiş yaşına rağmen bu sezondan sonra fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya ekonomik kullanacak ya satacaksın. Frvet Guilano
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