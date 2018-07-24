Fenerbahçe'de Barcelona modeli – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    'de modeli

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de <a href="/index/barcelona?id=dc010927-f8ec-4990-9900-41fad3feddf5" class="" rel="tag">Barcelona</a> modeli

    Cocu’nun ’deki oyun sistemi iyice netleşti. Hollandalı hoca, ’nın kullandığı 4-3-3 dizilişinin bir varyasyonu olan ‘4-1-2-3 DOS ’ dizilişini sarı-lacivertli takımda uyguluyor. Bu diziliş, sahanın her alanında oluşturulan üçgenler sayesinde oyuncuları kısa paslarla baskıdan kurtarıyor, en elverişli hücum ortamına hazırlıyor

    PHILLIP Cocu'nun 'de hayata geçirmeye çalıştığı oyun sistemi yavaş yavaş netleşmeye başladı. Özellikle Feyenoord'la oynanan hazırlık maçı, bu konuda net fikirler verdi. Cocu'nun, kamp başladığından beri idmanlarda ağırlık verdiği pas ve hücum varyasyonları, sarı- lacivertli takımda hayata geçirmeye çalıştığı sistemin ağırlık noktasını oluşturuyor.

    ?FEYENOORD KARŞISINDA TUTTU
    Antrenmanlar ve hazırlık maçları gösterdi ki; Cocu net bir şekilde 4-3-3'ü oyuncularına ezberletmeye çalışıyor. Sarı-lacivertli hoca, bu sistemin bir türevi olan ve tarafından uygulanan '4-1-2-3 DOS ' taktiğini pratik ettiriyor. Kanarya, bu taktikle oynadığı Feyenoord maçının ilk yarısını 3-0 önde kapamıştı.

    KAPAR KAPMAZ DİKİNE HÜCUM
    'DOS ' dizilişin en büyük avantajı, sahanın her bölgesinde oyuncuların üçgenler oluşturarak, kısa paslarla baskıdan kurtulmalarına elverişli olması ve topu en hızlı şekilde ayaktan çıkartarak hücuma kalkması olarak öne çıkıyor. , topu kapar kapmaz dikine hücum ediyor ve başarılı olamazsa sete dönüyor.

    EZBER DEĞİL EZBERLENEN FUTBOL
    Aynı zamanda bek oyuncularının çizgiye kadar inip ters kanattan çapraz koşu yapan oyuncuya orta açıp gol atması hedefleniyor. Diğer hedeflerden biri ise yerden sert pasla altı pasta karambol oluşturmak. Özetle; tek vücut hareket etmeye programlanan Kanarya, ezbere futbol yerine ezberlenen oynamaya çalışıyor.
    1. 24.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'de modeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN