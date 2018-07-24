Fenerbahçe'de Ayew muamması – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Fenerbahçe'de muamması

    Fenerbahçe'de <a href="/index/ayew?id=d7f3a9ce-afa5-4ac0-8c23-b00155ed2055" class="" rel="tag">Ayew</a> muamması

    F.Bahçe'nin ?Andre 'i 1 yıllığına kiralamak için ile anlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

    Ancak Ganalı hücum oyuncusu hakkında kafa karıştıran bir iddia geldi. Gana basını, Wolverhampton'ın 28 yaşındaki yıldızı renklerine katmaya hazırlandığını yazdı.

    ekibinin, forvetin her yerinde oynama özelliği olan için ne kadar ödeyeceği açıklanmadı. , Leicester'ın 12 milyon euro'luk teklifini reddetmişti.
    1. 23.7.2018 23:28
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