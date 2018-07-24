Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli taraftarların Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Kaan için ihtiyaç duyulan 150 bin liranın toplanması için başlattığı kampanyayı, Twitter hesabından "Fenerbahçeli olmanın her şeyden önce iyi bir insan olmak olduğunu bilen taraftarlarımızın başlattığı #KaanHayatBekliyor hareketine herkesi davet ediyoruz." ifadeleriyle paylaştı.

Galatasaray Kulübü de sarı-lacivertli kulübün duyurusunu da ekleyerek, Twitter hesabından "Kaan'ın umudu hepimizin umudu. Türk spor ailesinin desteğini bekliyoruz. #KaanHayatBekliyor." şeklinde paylaşımda bulundu.