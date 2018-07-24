Fenerbahçe ve Galatasaray'dan epilepsi hastası Kaan'a destek
Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, 17 yıldır epilepsi hastalığıyla mücadele eden Kaan Aydın için düzenlenen yardım kampanyasına destek verdi.
Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli taraftarların Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Kaan için ihtiyaç duyulan 150 bin liranın toplanması için başlattığı kampanyayı, Twitter hesabından "Fenerbahçeli olmanın her şeyden önce iyi bir insan olmak olduğunu bilen taraftarlarımızın başlattığı #KaanHayatBekliyor hareketine herkesi davet ediyoruz." ifadeleriyle paylaştı.
Galatasaray Kulübü de sarı-lacivertli kulübün duyurusunu da ekleyerek, Twitter hesabından "Kaan'ın umudu hepimizin umudu. Türk spor ailesinin desteğini bekliyoruz. #KaanHayatBekliyor." şeklinde paylaşımda bulundu.
- 25.7.2018 01:04
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
para para para 2023 e kadar paralar temlikli yazık oldu fbye şampiyon olamazlarsa 2023 e kadar kötü senaryolar görünmeye başlar avrupadan meni saymıyorum
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Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 imza birden
Toplam 16
Yorum
Fb Beğenmeyenler olabilir kusura bakmayın onuda bu duruma getiren aziz efendidir kulübe 30 verdi 620 gitti har vurup harman savurdular
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
Fenerbahçe Azizi koruyanlar size diyorum laf cambazlığı yapmayın bu borç yalansa çıkıp tv lerde açıklasın yoksa bu borcu kendisiyle beraber siz ödeyin
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan epilepsi hastası Kaan'a destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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