Fenerbahçe ve Galatasaray'dan epilepsi hastası Kaan'a destek – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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HEPSİ
    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    ve 'dan epilepsi hastası Kaan'a destek

    Fenerbahçe ve Galatasaray'dan epilepsi hastası Kaan'a destek

    ve kulüpleri, 17 yıldır epilepsi hastalığıyla mücadele eden Kaan Aydın için düzenlenen yardım kampanyasına destek verdi.

    Kulübü, sarı-lacivertli taraftarların Hastanesi'nde tedavisi devam eden Kaan için ihtiyaç duyulan 150 bin liranın toplanması için başlattığı kampanyayı, Twitter hesabından "Fenerbahçeli olmanın her şeyden önce iyi bir insan olmak olduğunu bilen taraftarlarımızın başlattığı #KaanHayatBekliyor hareketine herkesi davet ediyoruz." ifadeleriyle paylaştı.

    Kulübü de sarı-lacivertli kulübün duyurusunu da ekleyerek, Twitter hesabından "Kaan'ın umudu hepimizin umudu. Türk spor ailesinin desteğini bekliyoruz. #KaanHayatBekliyor." şeklinde paylaşımda bulundu.

    1. 25.7.2018 01:04
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