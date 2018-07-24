Fenerbahçe Altınordu’yla hazırlık maçı yapacak – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Altınordu’yla hazırlık maçı yapacak

    Fenerbahçe Altınordu’yla hazırlık maçı yapacak

    Fenernahçe, ’de kamp yapacak, yolculuk bugün. Benfica maçı hazırlıkları kapsamında 'da Altınordu il hazırlık maçında karşılaşacak. Fenerbahçe-Altınordu maçı Sahası'nda oynanacak

    ile Altınordu arasında Berke ve Barış'ın transferleriyle başlayan dostluk, hazırlık maçıyla daha da pekişecek. İki takım, Cuma günü saat 21.00'de Bornova Stadı'nda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bugün öğleden sonra İzmir'e gidip, Altınordu'nun Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde kampa girecek. Kanarya, idmanlarını ise Torbalı'daki Yerleşkesi'nde hizmete giren Sahası'nda yapacak.
    1. 24.7.2018
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