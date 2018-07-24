Fenerbahçe Altınordu’yla hazırlık maçı yapacak
Fenernahçe, İzmir’de kamp yapacak, yolculuk bugün. Fenerbahçe Benfica maçı hazırlıkları kapsamında 27 Temmuz'da Altınordu il hazırlık maçında karşılaşacak. Fenerbahçe-Altınordu maçı Şenes Erzik Sahası'nda oynanacak
- 24.7.2018
-
Gomis'in yüzü gülmüyor
Toplam 9
Yorum
öğretici sanki asgari ücret alıyor haspam ! senede 4 milyon euro, yani 22.5 milyon tl indiriyorsun ! daha fazlasını istiyorsan yallah arabistana !
-
Göztepe'de bombaları patlattı
Toplam 1
Yorum
neoplan çok güzel bir transfer. yasin gs de harcanıyordu
-
Rıdvan Dilmen'den milli yıldıza çağrı: "Kariyeri için F.Bahçe'ye gelmeli"
Toplam 4
Yorum
GS Rıdvan hoca ne olacak Fenerin bu hali?
Fenerbahçe Altınordu’yla hazırlık maçı yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.