Benfica karşısında Cocu’nun tur inancı yüksek
‘Benfica en zor kura ama korkmuyoruz. Turu geçebileceğimize inancımız tam’
Rakibe saygı göstermeliyiz evet ama bu 'korkuyoruz' demek değil. En güçlü rakibi çeksek de biz kendimize güveniyoruz; bu inançla oraya gideceğiz. İkinci maçı da bu inançla oynayacağız. Taraftar desteğini de arkamıza alarak turu geçebileceğimize inanıyoruz" yorumunu yaptı.
- 24.7.2018
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Galatasaray'da Benfica bayramı
Toplam 4
Yorum
Uğur Böyle bir düşünce hiçbir gerçek Galatasaraylıya yakışmaz. Haberi okuyunca üzüldüm.
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Toplam 2
Yorum
KrAlex Soldado bu saatten sonra fayda sağlamaz en fazla 1 sezon daha oynar. Transfer yapılamazsa 1. forvet Guilano birde alt yapıdan genç forvet.
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Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor
Toplam 5
Yorum
KrAlex Soldado artık ilerlemiş yaşına rağmen bu sezondan sonra fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya ekonomik kullanacak ya satacaksın. Frvet Guilano
Benfica karşısında Cocu’nun tur inancı yüksek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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