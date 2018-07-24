Benfica karşısında Cocu’nun tur inancı yüksek – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    karşısında Cocu’nun tur inancı yüksek

    <a href="/index/benfica?id=52cad96e-e3e7-4ffe-a53a-3b5a14abff86" class="" rel="tag">Benfica</a> karşısında Cocu’nun tur inancı yüksek

    en zor kura ama korkmuyoruz. Turu geçebileceğimize inancımız tam’

    Phıllıp Cocu, eşleşmesiyle ilgili FB TV'ye değerlendirmelerde bulundu. Maç tarihine kadar en iyi şekilde hazır olmaları gerektiğinin altını çizen sarılacivertli hoca, ", sahamızdaki ikinci maçın zorluğunu düşünüp ilk maçta iyi bir skor almak isteyecektir.

    Rakibe saygı göstermeliyiz evet ama bu 'korkuyoruz' demek değil. En güçlü rakibi çeksek de biz kendimize güveniyoruz; bu inançla oraya gideceğiz. İkinci maçı da bu inançla oynayacağız. Taraftar desteğini de arkamıza alarak turu geçebileceğimize inanıyoruz" yorumunu yaptı.
    1. 24.7.2018
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