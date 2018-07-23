Phillip Cocu'dan Benfica yorumu: "Korkmuyoruz"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica eşleşmesini değerlendirdi
Cocu eşleşmeyle ilgili şunları söyledi;
"Muhtemel rakiplere bakacak olursak, en güçlü rakibi çektik diyebiliriz. İlk maçı deplasmanda oynamamız bir avantaj olacak. Benfica karşısında kendimize güveniyoruz. Turu geçeceğimize inanıyoruz.
Maçların tarihleri yaklaşıyor, o maça kadar en iyi şekilde hazırlanacağız. İlk maçta kendi sahalarında avantajlı bir skor almak isteyeceklerdir. Bizim sahamızdaki maçta iyi bir skor almaları kolay olmayacak. Rakibe saygı duyuyoruz ama bunun adı korku değil."
- 23.7.2018 17:49
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den ilk yorum!
Toplam 19
Yorum
serdar gerçekler acıdır ama benfica oturmuş kadrosuyla feneri ezer geçer
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İbanez’de arpacık çıktı
Toplam 1
Yorum
hakkinamoz Arkadas baskasının topcusu ayagını kırar incitir bizimkisine göz değdi . gözünde arpacık cıkma nedir nerede yasiyorsun sen ? :d
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Göztepeli Beto: "Benfica turu geçer!"
Toplam 5
Yorum
Barzinho Cop takım benfica fenerın yanında kım parcalar fener :) gorucez porto kım RBL kımlerı :)
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