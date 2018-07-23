Cocu eşleşmeyle ilgili şunları söyledi;

"Muhtemel rakiplere bakacak olursak, en güçlü rakibi çektik diyebiliriz. İlk maçı deplasmanda oynamamız bir avantaj olacak. Benfica karşısında kendimize güveniyoruz. Turu geçeceğimize inanıyoruz.

Maçların tarihleri yaklaşıyor, o maça kadar en iyi şekilde hazırlanacağız. İlk maçta kendi sahalarında avantajlı bir skor almak isteyeceklerdir. Bizim sahamızdaki maçta iyi bir skor almaları kolay olmayacak. Rakibe saygı duyuyoruz ama bunun adı korku değil."