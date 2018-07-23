Ozan isyan etti – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Ozan isyan etti

    Ozan isyan etti

    Feyenoord maçı bitince stattan ayrılan ardından Cocu’nun isteğiyle geri dönen , “Süre alamadığı için gitti” tepkilerine kızdı

    F.BAHÇE'NİN 'de önceki gün yaptığı Feyenoord maçında süre bulamayan , karşılaşma biter bitmez stattan ayrıldı. 23 yaşındaki futbolcu, daha sonra teknik direktör Phillip Cocu'nun isteği üzerine geri döndü. Ozan, kendisine yönelik olarak yapılan, "Süre alamadığı için kızdı ve stadı terk etti" eleştirilerine tepki gösterdi. Milli futbolcu, "Oynamadığım için duş almadan ayrılmak istedim. Cocu'nun toplantı yapacağını bilmiyordum, çıkarken öğrendim. Geri dönüp toplantıya katıldım. Neden benden bu kadar nefret ediyorlar anlamıyorum" diyerek isyan etti. Ozan daha önce İstanbulspor, Lozan ve Fulham ile yapılan hazırlık müsabakalarında forma giymiş ve 1 gol atmıştı.
    1. 23.7.2018
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