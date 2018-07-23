Janssen'e Lens formülü – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Janssen'e Lens formülü

    Janssen'e Lens formülü

    Sarı-lacivertliler, ’ın Lens transferinde uyguladığı taktiği Janssen için devreye sokacak. 1 yıllığına kiralanacak, sözleşmesine mecburi satın alma opsiyonu konacak

    Fenerbahçe, geçen sezon Tottenham'dan bir yıllığına kiralanan Vincent Janssen'le yeniden anlaşmak için formülü buldu. Hedef Hollandalı golcüyü, Tottenham'dan bir yıllığına kiralamak. Ancak İngiliz ekibi, sözleşmesi 2020 yılında bitecek olan 24 yaşındaki yıldızını satarak para kazanmak istiyor. Bunun için de Fenerbahçe'nin teklifine şimdilik sessiz kaldılar.

    Ali Koç yönetiminin belini büken kısım ise UEFA tarafından devam ettirilen FFP kısıtlaması. Satmadan alamayan sarı-lacivertliler, geçen sezon 'ın Lens transferinde uyguladığı taktiği Janssen için devreye sokacak.

    TRANSFERİN SON GÜNÜNE KADAR BEKLENECEK
    Sarı-lacıvertliler Janssen'i 1 yıllığına kiralayıp sonrası için mecburi satın alma opsiyonu koyacak. Gelecek sezon bonservis kısıtlamasından kurtulacak olan Kanarya, böylece Hollandalı golcü ile santrfor sorununu çözmüş olacak. Bu teklif Tottenham tarafından kabul görürse yönetim transferi bitirmek için hemen harekete geçecek. Şayet anlaşma sağlanamazsa, sarı-lacivertliler 9 Ağustos'u, yani İngiltere'de transferin sona ermesini bekleyerek Janssen'i tekrar kiralayacak. Fenerbahçe, geçen sezon da Janssen'e transferin son günü imza attırmıştı.

    (SABAH)
    1. 23.7.2018
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