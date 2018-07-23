Janssen'e Lens formülü
Sarı-lacivertliler, Beşiktaş’ın Lens transferinde uyguladığı taktiği Janssen için devreye sokacak. 1 yıllığına kiralanacak, sözleşmesine mecburi satın alma opsiyonu konacak
Ali Koç yönetiminin belini büken kısım ise UEFA tarafından devam ettirilen FFP kısıtlaması. Satmadan alamayan sarı-lacivertliler, geçen sezon Beşiktaş'ın Lens transferinde uyguladığı taktiği Janssen için devreye sokacak.
TRANSFERİN SON GÜNÜNE KADAR BEKLENECEK
Sarı-lacıvertliler Janssen'i 1 yıllığına kiralayıp sonrası için mecburi satın alma opsiyonu koyacak. Gelecek sezon bonservis kısıtlamasından kurtulacak olan Kanarya, böylece Hollandalı golcü ile santrfor sorununu çözmüş olacak. Bu teklif Tottenham tarafından kabul görürse yönetim transferi bitirmek için hemen harekete geçecek. Şayet anlaşma sağlanamazsa, sarı-lacivertliler 9 Ağustos'u, yani İngiltere'de transferin sona ermesini bekleyerek Janssen'i tekrar kiralayacak. Fenerbahçe, geçen sezon da Janssen'e transferin son günü imza attırmıştı.
(SABAH)
- 23.7.2018
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Fenerbahçe'den taraftara teşekkür
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tesekkur aziz icin taraftar gurupları yıllardır azize darbe operasyonu icinde idi bu teşekkür onun icindi goren gorur
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Jack Wilshere: "Parayı değil West Ham’ı!"
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jack bu nemsiz oyuncuyu bile ikna edemeyen ali koçmuş yönetecek koca fenerbahceyi
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi belli oluyor
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benfika Benfica ciksin bitmeyen bir hesabımız vardi
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