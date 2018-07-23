Son anda Fenerbahçe'ye imza atmaktan vazgeçen Jack Wilshere, yurt dışından gelen cazip tekliflere rağmen West Ham'ı seçtiğini söyledi. İngiliz yıldız, "Arsenal'den ayrılmaya karar verince teklifleri ciddi şekilde inceledim ancak parayla motive olan biri olmadığım için West Ham'a gittim" dedi.