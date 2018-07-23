Jack Wilshere: "Parayı değil West Ham’ı!" – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    : "Parayı değil West Ham’ı!"

    Jack Wilshere: "Parayı değil West Ham’ı!"

    Son anda 'ye imza atmaktan vazgeçen , yurt dışından gelen cazip tekliflere rağmen West Ham'ı seçtiğini söyledi.

    Son anda 'ye imza atmaktan vazgeçen , yurt dışından gelen cazip tekliflere rağmen West Ham'ı seçtiğini söyledi. İngiliz yıldız, "'den ayrılmaya karar verince teklifleri ciddi şekilde inceledim ancak parayla motive olan biri olmadığım için West Ham'a gittim" dedi.

    1. 23.7.2018
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