Fener'e süper forvet Andre Ayew! 1 yıllığına kiralandı
Forvet arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, transferde bombayı patlattı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş’ın da peşinde olduğu Ganalı golcü Andre Ayew’de mutlu sona ulaştı. Son olarak İngiltere Premier Lig’den düşen Swansea’da forma giyen 28 yaşındaki forvetin kiralanması konusunda kulübüyle anlaşma sağlandı. Kulübüne 1.5 milyon euro, Ande Ayew'e ise 3.2 milyon euro ödenecek
Oyuncuyla anlaşma sağlayan Kanarya, kulübüyle de 1 yıllık kiralama konusunda el sıkıştı. Kulübüne 1.5 milyon euro kiralama bedeli verilecek, Ayew'e de senelik 3.2 milyon euro ödenecek. 28 yaşındaki golcünün bu hafta İstanbul'a gelip imza atacağı belirtildi.
- 23.7.2018 01:28
- Güncelleme: 23.7.2018 06:33
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Göztepeli Beto: "Benfica turu geçer!"
Toplam 3
Yorum
Yusuf EKİNCİ Bir zamanlar azız yıldırım bey ne demişti galatasaray için,panatinakos varken neden galatasarayı tutayım.Benfika tur geçsın.Avro bize gelsin
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Göztepeli Beto: "Benfica turu geçer!"
Toplam 3
Yorum
betoooo betoo adamım dogru konusmus hemde cok rahat gecer
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den ilk yorum!
Toplam 17
Yorum
KrAlex İnanmadan bir savaşı asla kazanamazsın. Bu turu geçeceğimize eminim çünkü para için oynayan yıldızlar değil yüreğiyle oynayan gençler olacak
Fener'e süper forvet Andre Ayew! 1 yıllığına kiralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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