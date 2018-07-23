Fenerbahçe Andre Ayew ile anlaştı! 3.2 milyona transfer tamam
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Fener'e süper forvet ! 1 yıllığına kiralandı

    Fener'e süper forvet Andre Ayew! 1 yıllığına kiralandı

    Forvet arayışlarını hızlandıran , transferde bombayı patlattı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş’ın da peşinde olduğu Ganalı golcü ’de mutlu sona ulaştı. Son olarak İngiltere ’den düşen Swansea’da forma giyen 28 yaşındaki forvetin kiralanması konusunda kulübüyle anlaşma sağlandı. Kulübüne 1.5 milyon euro, Ande Ayew'e ise 3.2 milyon euro ödenecek

    Fernandao'nun 'a gitmesi, 'nun da sakatlanmasıyla forvet arayışlarına başlayan , aradığı golcüyü İngiltere'de buldu. Sarı-lacivertliler, geçen sezon 'e veda eden Swansea'nın yıldızı 'i renklerine bağladı.

    Oyuncuyla anlaşma sağlayan Kanarya, kulübüyle de 1 yıllık kiralama konusunda el sıkıştı. Kulübüne 1.5 milyon euro kiralama bedeli verilecek, Ayew'e de senelik 3.2 milyon euro ödenecek. 28 yaşındaki golcünün bu hafta 'a gelip imza atacağı belirtildi.
    1. 23.7.2018 01:28
    2. Güncelleme: 23.7.2018 06:33
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