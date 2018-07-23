Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi belli oluyor – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi belli oluyor

    Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi belli oluyor
    ŞAMPİYONLAR Ligi hasretini dindirmek isteyen 'nin elemelerdeki ilk rakibi bugün belli oluyor. 13.00'te çekilecek. İlk maç 7-8 Ağustos, rövanşı 14 Ağustos'ta.

    MUHTEMEL RAKİPLER:


    PAOK-BASEL
    AJAX-STURM GRAZ GALİBİ
    1. 23.7.2018
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