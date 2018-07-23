Fenerbahçe'den taraftara teşekkür – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'den taraftara teşekkür

    Fenerbahçe'den taraftara teşekkür

    F.Bahçe Kulübü, taraftara yönelik bir teşekkür mesajı yayımladı.

    F.Bahçe Kulübü, taraftara yönelik bir teşekkür mesajı yayımladı. Mesajda özetle şu ifadeler kullanıldı: #Yeniden # diyerek başladığımız yeni sezon öncesinde, camiamızın kulübümüze verdiği destek mutluluk vericidir. Kombineleri tüketen, Fenerium'lara hücum ederek tarihi rekor kırmamızı sağlayan, Feyenoord karşılaşmasında mabedimizi karnaval yerine çeviren büyük Fenerbahçe taraftarının önünde saygıyla eğiliyoruz.

    'KÜFÜR OLMASIN!'
    Taraftara teşekkür eden Fenerbahçe yönetimi, Feyenoord maçının ikinci yarısında yaşanan küfür olayını ise tasvip etmediklerini belirtti. Taraftar, 'a küfürlü tezahüratta bulunmuştu.

    1. 23.7.2018
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