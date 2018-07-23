F.Bahçe Kulübü, taraftara yönelik bir teşekkür mesajı yayımladı. Mesajda özetle şu ifadeler kullanıldı: #Yeniden Fenerbahçe# diyerek başladığımız yeni sezon öncesinde, camiamızın kulübümüze verdiği destek mutluluk vericidir. Kombineleri tüketen, Fenerium'lara hücum ederek tarihi rekor kırmamızı sağlayan, Feyenoord karşılaşmasında mabedimizi karnaval yerine çeviren büyük Fenerbahçe taraftarının önünde saygıyla eğiliyoruz.



'KÜFÜR OLMASIN!'

Taraftara teşekkür eden Fenerbahçe yönetimi, Feyenoord maçının ikinci yarısında yaşanan küfür olayını ise tasvip etmediklerini belirtti. Taraftar, Beşiktaş'a küfürlü tezahüratta bulunmuştu.