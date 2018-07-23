Fenerbahçe'den Rafinha için Barcelona’ya pres – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'den için ’ya pres

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'den <a href="/index/rafinha?id=9c9cffed-04c3-42c3-8531-1f736a8a0b0f" class="" rel="tag">Rafinha</a> için <a href="/index/barcelona?id=dc010927-f8ec-4990-9900-41fad3feddf5" class="" rel="tag">Barcelona</a>’ya pres

    'yı kiralamak için ile temaslarını sıklaştıran F.Bahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusunun transferini Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına yetiştirmeye çalışıyor.

    'yı kiralamak için ile temaslarını sıklaştıran F.Bahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusunun transferini Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına yetiştirmeye çalışıyor. Devler Ligi için listelerin en geç 2 Ağustos'a kadar verilmesi gerekiyor. Barça'dan bir an önce yanıt vermesi istendi.

    1. 23.7.2018
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