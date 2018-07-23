Rafinha'yı kiralamak için Barcelona ile temaslarını sıklaştıran F.Bahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusunun transferini Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına yetiştirmeye çalışıyor. Devler Ligi için listelerin en geç 2 Ağustos'a kadar verilmesi gerekiyor. Barça'dan bir an önce yanıt vermesi istendi.