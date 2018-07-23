Fenerbahçe'de izin bitti
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    'de izin bitti

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de izin bitti

    , yeni sezon hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman10.30'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanın ikinci bölümünde Feyenoord maçında forma giyen oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparken; diğer futbolcular ise dayanıklılık koşusuyla antrenmanı sürdürdü. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çalışmalarla noktalandı.
    Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

    1. 23.7.2018 14:21
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