Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde devam ediyor.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman10.30'da başladı.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın ikinci bölümünde Feyenoord maçında forma giyen oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparken, diğer futbolcular dayanıklılık koşusuyla antrenmanı sürdürdü. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.
- 23.7.2018 14:53
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den ilk yorum!
Toplam 19
Yorum
serdar gerçekler acıdır ama benfica oturmuş kadrosuyla feneri ezer geçer
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İbanez’de arpacık çıktı
Toplam 1
Yorum
hakkinamoz Arkadas baskasının topcusu ayagını kırar incitir bizimkisine göz değdi . gözünde arpacık cıkma nedir nerede yasiyorsun sen ? :d
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Göztepeli Beto: "Benfica turu geçer!"
Toplam 5
Yorum
Barzinho Cop takım benfica fenerın yanında kım parcalar fener :) gorucez porto kım RBL kımlerı :)
Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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