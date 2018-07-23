Fenerbahçe'de dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları yapıldı – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    'de dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları yapıldı

    Fenerbahçe'de dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları yapıldı

    Yeni sezon hazırlıklarını 'da sürdüren , günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi.

    Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde saat 16.30'da 'nde başlayan antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular salonda 2 grup halinde dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları yaptılar.

    ? hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

    1. 23.7.2018 18:20
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