Fener ringde fırtına estirdi – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Fener ringde fırtına estirdi

    Fener ringde fırtına estirdi

    , 'nda 7 madalya kazandı.

    , 'nda 7 madalya kazandı. 50 kiloda Ömer Faruk Korkut ile 70 kiloda Vedat Kaçar altın, 52 kiloda Muhammet Saçlı ile 57 kiloda Hamza Yıldız gümüş, 48 kiloda Enes Burhan Taş, 54 kiloda Eray Orman ve 60 kiloda Yusuf Çuvalcı bronz madalya elde etti.

    1. 23.7.2018
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