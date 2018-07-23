Fener ringde fırtına estirdi

Fenerbahçe Yıldız Boks Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı. 50 kiloda Ömer Faruk Korkut ile 70 kiloda Vedat Kaçar altın, 52 kiloda Muhammet Saçlı ile 57 kiloda Hamza Yıldız gümüş, 48 kiloda Enes Burhan Taş, 54 kiloda Eray Orman ve 60 kiloda Yusuf Çuvalcı bronz madalya elde etti.