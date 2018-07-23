Phillip Cocu'nun şimdiye kadar sportif direktör Damien Comolli ile ters düştüğü tek konu belki de Fernandao'nun gönderilmesi oldu. Sarı-lacivertli takım, Soldado'nun sakatlanmasıyla santrforsuz antrenman yaparken, hazırlık maçlarına da forvetsiz çıkıyor. Cocu, bunun sıkıntısını fazlasıyla yaşarken, Comolli'ye "Sayısal olarak genişlemeyi sağlamadan elden oyuncu çıkarmak biraz yersiz olmuş" serzenişinde bulunduğu bildirildi. İstanbulspor maçında el parmağı kırılan Soldado'nun Şampiyonlar Ligi eleme maçına kadar yetişme ihtimalinin olması, yüreklere bir nebze olsun su serpiyor.