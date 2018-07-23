Cocu'dan Comolli'ye Fernandao serzenişi – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Cocu'dan Comolli'ye serzenişi

    Cocu'dan Comolli'ye Fernandao serzenişi

    F.Bahçe, ’nun sakatlanmasıyla forvetsiz kalırken, Cocu’nun ’nun satılmasının “yersiz olduğuna” yönelik Comolli’ye serzenişte bulunduğu öğrenildi

    Phillip Cocu'nun şimdiye kadar sportif direktör Damien Comolli ile ters düştüğü tek konu belki de 'nun gönderilmesi oldu. Sarı-lacivertli takım, 'nun sakatlanmasıyla santrforsuz antrenman yaparken, hazırlık maçlarına da forvetsiz çıkıyor. Cocu, bunun sıkıntısını fazlasıyla yaşarken, Comolli'ye "Sayısal olarak genişlemeyi sağlamadan elden oyuncu çıkarmak biraz yersiz olmuş" serzenişinde bulunduğu bildirildi. İstanbulspor maçında el parmağı kırılan Soldado'nun Şampiyonlar Ligi eleme maçına kadar yetişme ihtimalinin olması, yüreklere bir nebze olsun su serpiyor.

    1. 23.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cocu'dan Comolli'ye Fernandao serzenişi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN