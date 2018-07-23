Aatıf&Dirar’a teklif – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Aatıf&Dirar’a teklif

    Aatıf&Dirar’a teklif
    SUUDİ Arabistan kulüpleri, Kanarya'nın Faslı oyuncuları Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar'a talip oldu. Fas basınından Lions De l'Atlas'ın haberine göre; Al-Ahli ve Al-Hilal, geçen sezon 'ın değişmezleri olan iki oyuncuya da ayrı ayrı talip oldu. Al-Ahli'nin teklifinin toplam 3 milyon euro olduğu, son kararı teknik direktör Phillip Cocu'nun vereceği bilgisi aktarıldı.
    1. 23.7.2018
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