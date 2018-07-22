Zorunlu bekleyiş
Fenerbahçe'de yabancı transferinde yaşanan gecikme Finansal Fair Play kriterlerine bağlandı. Forvet, orta saha ve stopere takviye yapmayı planlayan yönetim, UEFA'nın 'sattığın kadar alabilirsin' kuralı nedeniyle kiralama formülüne mahkum durumda! Fernandao'nun satılması, Soldado'nun da sakatlanması üzerine Cocu'nun isteğiyle forvet transferini öne alan yönetim; Atletico Madrid'den Vietto ve Gameiro, Brighton'dan Jürgen Locadia ve Liverpool'lu Origi gibi birçok isim için nabız yokladı.
İŞİ AĞIRDAN ALIYORLAR
Ancak finansal olarak hareket alanı kısıtlı olduğu için yapılan teklifler de fazla cazip olmuyor. Bu nedenle istenen oyuncuların kulüpleri işi ağırdan alıyor. Bazı oyuncular için hazırlık kampı sonrasının beklenmesi istenirken, bazılarında ise maddi konularda aradaki farkı gidermek için pazarlığın devam ettiği ifade edildi. Sportif direktör Damien Comolli'nin uygun şartlar oluştuğu anda bir golcüyü hemen imzaya getireceği bildirildi. Comolli'nin ismi gizli tutulan bazı yıldız oyuncularla da görüştüğü belirtiliyor
Brighton, Raphale Dwamena'yı transfer ederse, Locadia için Fenerbahçe'nin teklifini değerlendirmeye alacak. 24 yaşındaki Hollandalı forvet, geçen sezon toplamda 26 maçta 11 gol attı.
- 22.7.2018
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
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Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
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