Zorunlu bekleyiş – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Zorunlu bekleyiş

    Zorunlu bekleyiş

    'de yabancı transferinde yaşanan gecikme kriterlerine bağlandı. Forvet, orta saha ve stopere takviye yapmayı planlayan yönetim, 'nın 'sattığın kadar alabilirsin' kuralı nedeniyle kiralama formülüne mahkum durumda! Fernandao'nun satılması, 'nun da sakatlanması üzerine Cocu'nun isteğiyle forvet transferini öne alan yönetim; 'den Vietto ve Gameiro, Brighton'dan Jürgen Locadia ve 'lu Origi gibi birçok isim için nabız yokladı.

    İŞİ AĞIRDAN ALIYORLAR
    Ancak finansal olarak hareket alanı kısıtlı olduğu için yapılan teklifler de fazla cazip olmuyor. Bu nedenle istenen oyuncuların kulüpleri işi ağırdan alıyor. Bazı oyuncular için hazırlık kampı sonrasının beklenmesi istenirken, bazılarında ise maddi konularda aradaki farkı gidermek için pazarlığın devam ettiği ifade edildi. Sportif direktör Damien Comolli'nin uygun şartlar oluştuğu anda bir golcüyü hemen imzaya getireceği bildirildi. Comolli'nin ismi gizli tutulan bazı yıldız oyuncularla da görüştüğü belirtiliyor

    Brighton, Raphale Dwamena'yı ederse, Locadia için Fenerbahçe'nin teklifini değerlendirmeye alacak. 24 yaşındaki Hollandalı forvet, geçen sezon toplamda 26 maçta 11 gol attı.

    1. 22.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Zorunlu bekleyiş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN