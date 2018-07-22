Zorunlu bekleyiş

Fenerbahçe'de yabancı transferinde yaşanan gecikme Finansal Fair Play kriterlerine bağlandı. Forvet, orta saha ve stopere takviye yapmayı planlayan yönetim, UEFA'nın 'sattığın kadar alabilirsin' kuralı nedeniyle kiralama formülüne mahkum durumda! Fernandao'nun satılması, Soldado'nun da sakatlanması üzerine Cocu'nun isteğiyle forvet transferini öne alan yönetim; Atletico Madrid'den Vietto ve Gameiro, Brighton'dan Jürgen Locadia ve Liverpool'lu Origi gibi birçok isim için nabız yokladı.



İŞİ AĞIRDAN ALIYORLAR

Ancak finansal olarak hareket alanı kısıtlı olduğu için yapılan teklifler de fazla cazip olmuyor. Bu nedenle istenen oyuncuların kulüpleri işi ağırdan alıyor. Bazı oyuncular için hazırlık kampı sonrasının beklenmesi istenirken, bazılarında ise maddi konularda aradaki farkı gidermek için pazarlığın devam ettiği ifade edildi. Sportif direktör Damien Comolli'nin uygun şartlar oluştuğu anda bir golcüyü hemen imzaya getireceği bildirildi. Comolli'nin ismi gizli tutulan bazı yıldız oyuncularla da görüştüğü belirtiliyor



Brighton, Raphale Dwamena'yı transfer ederse, Locadia için Fenerbahçe'nin teklifini değerlendirmeye alacak. 24 yaşındaki Hollandalı forvet, geçen sezon toplamda 26 maçta 11 gol attı.