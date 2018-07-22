Narsingh bize lazım – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    Narsingh bize lazım

    Narsingh bize lazım
    SWANSEA City'nin yeni menajeri Graham Potter, 'nin transfer listesinde bulunan Luciano Narsingh'i bırakmayacaklarının sinyalini verdi. Potter, Newport County'yi 1-0 yendikleri hazırlık maçında takımının tek golünü atan Hollandalı kanat oyuncusu hakkında, "Yeniden 'de olmak istiyorsak Narsingh gibi oyunculara ihtiyacımız var" dedi.
    1. 22.7.2018
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