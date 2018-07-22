Narsingh bize lazım
- 22.7.2018
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
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Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
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